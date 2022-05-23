Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ

23.05.2022 12:00

Мариупольский городской совет в своем телеграм-канале опубликовал список коллаборантов из местной фракции ОПЗЖ.

По словам чиновников, эти люди сначала корректировали вражеский огонь по городу, а когда он был оккупирован - примкнули к захватчикам.

"По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над оставшимися в городе мариупольцами. Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошлись по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый", - говорится в сообщении.

Вот список имен, обнародованных в горсовете.

Иващенко Константин;

Истратов Вадим;

Хаджинов Дмитрий;

Бурлаков Сергей;

Калачева Виктория;

Агибалов Валерий;

Карпенко Елена;

Хармышев Евгений;

Сотникова Наталья.