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На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов
Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили вчера, 22 мая, 11 атак врага. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
За прошедшие сутки военнослужащие ООС уничтожили: 6 танков; 10 единиц боевой бронированной техники; 6 вражеских автомобилей (2 из них - с боеприпасами).
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".
Всего за минувшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 34 единицы автомобильной техники. Подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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