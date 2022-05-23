На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов

23.05.2022 08:00

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили вчера, 22 мая, 11 атак врага. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки военнослужащие ООС уничтожили: 6 танков; 10 единиц боевой бронированной техники; 6 вражеских автомобилей (2 из них - с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Всего за минувшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 34 единицы автомобильной техники. Подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.