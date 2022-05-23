- Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины10:00
- 23 мая на Донбассе отбиты 16 атак врага08:00
- В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов17:00
- Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения15:00
- Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ12:00
- Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»11:00
- Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов09:00
- На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов08:00
- 21 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага09:00
- Оккупанты под видом эвакуации депортируют мариупольцев в РФ13:00
В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г.Бахмута разоблачен в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, в мае 2022 гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г.Бахмут Донецкой области.
Кроме того, сообщается, что подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Теги: Донбасс, шпионаж, задержание, Бахмут
- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ
- В Донецкой области СБУ задержала агентов иностранных спецслужб (ВИДЕО)
- «Обычная для "ДНР" ситуация»: в Донецке задержали боевика «за пособничество Украине»
- В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский
- Наказанный предатель: в Крыму ФСБ задержала “шпиона”, бывшего военного ВСУ, – Генштаб
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"
- Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины10:00
- 23 мая на Донбассе отбиты 16 атак врага08:00
- В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов17:00
- Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения15:00
- Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ12:00
- Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»11:00
- На Луганщину доставили 35 тонн гуманитарного груза10:00
- Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов09:00
- На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов08:00
- В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту16:00
- Святослав Вакарчук посетил мотопехотную бригаду15:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- В Харькове возобновило работу метро12:00
- Киевский суд заочно арестовал Януковича за "Харьковские соглашения"11:00
- Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины10:00
- В Германии банкам разрешили обмен гривны на евро09:00
- 23 мая на Донбассе отбиты 16 атак врага08:00
- В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов17:00
- Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения15:00
- Укрпочта запускает в продажу новую марку с русским военным кораблём13:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- Опубликован список погибших и пострадавших в результате обстрела школы в Северодонецке
- Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов
- Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ
- Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения
- В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту
- Львовская ОВА передала в Бахмут станцию StarLink
- Оккупанты под видом эвакуации депортируют мариупольцев в РФ
- Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»
- 20 мая ВСУ на Донбассе отбили 11 вражеских атак
- На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов