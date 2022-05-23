Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения

23.05.2022 15:00

Сегодня, 23 мая, на территории Донецкой области прекращается газоснабжение. Об этом предупредила пресс-служба компании "Донецкоблгаз".

В заявлении говорится, что газоснабжение в Донецкой области будет прекращено из-за повреждения магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки голубого топлива бытовым потребителям.

Приостановление распределения газа, как предупреждает "Донецкоблгаз", будет осуществлено с 14:00 23 мая. Однако, вынужденные ограничения не затронут бытовых потребителей, которые проживают в Комарской и Александровской ОТГ:

с. Мирное;

с. Искра;

с. Поддубное;

с. Зеленый Гай;

с. Воскресенка;

с. Новохатское;

с. Мирная Долина;

с. Новознаменовка;

с. Марьевка;

с. Бузиновка;

с. Знаменовка;

с. Петровка Вторая;

с. Никольское;

с. Зеленый Брод;

с. Новобахметьево;

с. Новый Кавказ;

с. Новоалександровка;

с. Елизаветовка.

"Донецкоблгаз" также призывает своих клиентов перекрыть все газовые краны на приборах и на газопроводах.