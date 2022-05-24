Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине

24.05.2022 17:00

Российские оккупанты заняли город Светлодарск Донецкой области. Днем раньше они захватили соседний поселок Мироновский. Эту информацию Свободному радио подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.

“В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании“, — говорит Сергей Гошко.

По его словам, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

“Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек”, — отмечает начальник Светлодарской ВГА.