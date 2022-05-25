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24 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага
По состоянию на 21:00 24 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантами. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
"Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, в том числе: 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение Национальной полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию и гаражный кооператив. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 8 артиллерийских систем; 18 единиц боевой бронированной техники; 1 специальный бронированный автомобиль; 1 автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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