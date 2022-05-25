Донецкоблгазу удалось обеспечить газом три хлебозавода

25.05.2022 08:00

Донецкоблгазу удалось сохранить газ в сети для работы 3 хлебозаводов в течение следующих нескольких дней, что критически важно для обеспечения людей. Об этом сообщил "Нафтогаз".

Там добавили, что ситуация в регионе остается без изменений и большинство абонентов отключены из-за повреждений магистрального газопровода.

Но несмотря на это есть две общины, входящие в зону обслуживания компании, которые несмотря на все разрушения все еще удается снабжать газом. Речь идет о около 1900 клиентах.