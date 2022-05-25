Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов

25.05.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов

Сегодня при разминировании территории металлургического завода Азовсталь в оккупированном Мариуполе подорвались два сапера из так называемой "ДНР". А накануне такая же участь постигла четырех российских саперов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Хорошая новость. Азовсталь продолжает сражаться даже сейчас. Несломленный и Непокоренный", - отметил он.



Теги: Азовсталь, оккупация, подрыв, саперы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх