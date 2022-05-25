На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов

25.05.2022 15:00

Сегодня при разминировании территории металлургического завода Азовсталь в оккупированном Мариуполе подорвались два сапера из так называемой "ДНР". А накануне такая же участь постигла четырех российских саперов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Хорошая новость. Азовсталь продолжает сражаться даже сейчас. Несломленный и Непокоренный", - отметил он.