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Архив - Донецкая область

В Славянске задержали информатора рашистов

26.05.2022 12:00
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В Славянске задержали информатора рашистов

В Славянске задержан и взят под стражу еще один информатор оккупантов, сообщает Донецкая областная прокуратура.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении 57-летнему гражданину Украины в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Также в отношении подозреваемого в порядке ст. 615 УПК Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Досудебным расследованием установлено, что в мае 2022 года житель г. Славянска, используя собственный аккаунт в социальной сети, передавал представителю оккупационной администрации рф информацию, вредящую национальной безопасности Украины.
Подозреваемый отправлял врагу текстовые сообщения с указанием координат мест дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины и других формирований, противодействующих государству-агрессору.
Полученные от мужчины сведения использовались оккупантами во время военного вторжения на территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, задержание, информатор
 
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