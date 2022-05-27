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Архив - Донецкая область

26 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага

27.05.2022 09:00
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26 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага

26 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", - говорится в сообщении.
Российские оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть. В результате этих обстрелов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 5 артиллерийских систем; 5 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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