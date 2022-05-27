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СБУ опубликовала видео допроса "мобилизованного" оккупанта из ОРДО (ВИДЕО)
27.05.2022 15:00
Пленный захватчик, которого "мобилизовали" в ОРДО, рассказал, что российские оккупанты принудительно забрали на войну почти всех мужчин из "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР" (Женская народная республика. - Ред.)! Там мужчин практически не осталось", - отметил оккупант.
Теги: СБУ, допрос, мобилизация, ОРДО
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