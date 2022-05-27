В оккупированном Мариуполе на российском снаряде подорвался ребенок

27.05.2022 12:00

26 мая в Мариуполе на территории школы №30 в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул.Днестровской в результате детонации российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик. Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий", - говорится в сообщении.