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В Славянске остановлено движение троллейбусов
27.05.2022 10:00
Из-за перебоев с энергоснабжением сегодня, 27 мая, в Славянске отменено движение троллейбусов. Об этом сообщает военная администрация города.
"В настоящее время специалисты работают над устранением аварийной ситуации. О возобновлении движения электротранспорта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Славянск, троллейбус
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