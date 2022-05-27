В Славянске остановлено движение троллейбусов

27.05.2022 10:00

Из-за перебоев с энергоснабжением сегодня, 27 мая, в Славянске отменено движение троллейбусов. Об этом сообщает военная администрация города.

"В настоящее время специалисты работают над устранением аварийной ситуации. О возобновлении движения электротранспорта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.