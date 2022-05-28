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27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага
27 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 8 атак врага. На 5 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
"Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта, из них: 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию техобслуживания, обесточены фильтровальную насосную станцию. В результате этих обстрелов погибли 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 10 единиц боевой бронированной техники; 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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