Главная / Новости / Донецкая область / Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов
Последние новости раздела
- На Донетчине восстановлено электроснабжение11:00
- 29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага09:00
- Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды15:00
- Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы13:00
- 28 мая на Донбассе отбиты 7 атак врага11:00
- В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке09:00
- Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов17:00
- Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов15:00
- 27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага09:00
- СБУ опубликовала видео допроса "мобилизованного" оккупанта из ОРДО (ВИДЕО)15:00
Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов
28.05.2022 17:00
Фонд Рината Ахметова доставил в Покровскую больницу Донецкой области более 23,5 тысяч единиц медикаментов, сообщает пресс-служба фонда.
Партия включает обезболивающие, антибиотики, препараты для укрепления и нормализации сердечно-сосудистой системы.
Лекарства будут распределены в медучреждения региона Донецкой областной военной администрацией.
Врачи отмечают, что из-за боевых действий больницы крайне нуждаются в дополнительных поставках, поскольку основные цепи поставок были нарушены.
В целом, с начала войны государственные больницы получили от Фонда Ахметова более 600 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.
Теги: медикаменты, Донетчина, фонд Рината Ахметова
Читайте также:
- На Луганщине погиб французский тележурналист16:00
- На Донетчине восстановлено электроснабжение11:00
- 29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага09:00
- Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды15:00
- Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы13:00
- 28 мая на Донбассе отбиты 7 атак врага11:00
- В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке09:00
- Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов17:00
- Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов15:00
- 27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага09:00
- В Чехии выпустили "антипутинское" пиво17:00
- На Луганщине погиб французский тележурналист16:00
- Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)15:00
- В Украину приехала глава МИД Франции13:00
- Дуда заявил о готовности Польши стать гарантом безопасности Украины12:00
- На Донетчине восстановлено электроснабжение11:00
- Лавров назвал "безусловные приоритеты" в войне с Украиной10:00
- 29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага09:00
- Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Оккупанты не пропускают в Запоржье около 400 автомобилей17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы
- В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке
- Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды
- Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов
- Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)
- 27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага
- Шольц и Макрон провели полуторачасовые телефонные переговоры с Путиным
- Лавров назвал "безусловные приоритеты" в войне с Украиной
- В "ДНР" решили создать "настоящий Шахтер"
- 28 мая на Донбассе отбиты 7 атак врага