Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов

28.05.2022 15:00

В Донецкой области с 27 мая остановлена работа Славянской ТЭС из-за постоянных обстрелов. Решение принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, сообщает Донбассэнерго.

Указано, что в течение последних дней Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупантов. Персонал электростанции все время активной фазы войны героически обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО Донбассэнерго принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая", – говорится в сообщении.

Славянская ТЭС расположена в городе Николаевка вблизи Славянска Донецкой области. Установленная мощность – 880 МВт.