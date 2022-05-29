Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы

29.05.2022 13:00

Дружковская городская военная администрация совместно с волонтерами запустила ежедневные эвакуационные автобусные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Рейсы организуются БЕСПЛАТНО по следующим направлениям:

- Днепр

- Винница

- Ровенская область

Выезд при условии наполнения автобуса.

Все граждане, желающие эвакуироваться могут позвонить и записаться на эвакуационные рейсы.

Диспетчерская служба по вопросам эвакуации: 0954695707.