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Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды
На Донетчине на магистральной линии электропередач 330 кВ сработала аварийная защита - обесточена Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецка и, как следствие, - населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций № 1 и № 2 Второго Донецкого водопровода - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды.
Кроме того, 115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте «Центральной», 3 на шахте «Торецкой». Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.
Причина и последствия обесточивания еще уточняются.
"В условиях активных боевых действий перебои с подачей электричества и воды - неизбежны. Еще раз призываю всех эвакуироваться!" — отметил Кириленко.
Теги: Донбасс, Краматорск, электричество, обстрел, ЛЭП, повреждения
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