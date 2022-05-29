Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды

29.05.2022 15:00

На Донетчине на магистральной линии электропередач 330 кВ сработала аварийная защита - обесточена Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецка и, как следствие, - населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций № 1 и № 2 Второго Донецкого водопровода - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды.

Кроме того, 115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте «Центральной», 3 на шахте «Торецкой». Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.

Причина и последствия обесточивания еще уточняются.

"В условиях активных боевых действий перебои с подачей электричества и воды - неизбежны. Еще раз призываю всех эвакуироваться!" — отметил Кириленко.