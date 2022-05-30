На Донетчине восстановлено электроснабжение

30.05.2022 11:00

На Донетчине восстановлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов. Об этом в фейсбуке сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Вчера около 9 часов вечера специалисты восстановили электроснабжение населенных пунктов севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий.

Сегодня утром ремонтники начали работу по запуску Второго Донецкого водопровода, но все будет зависеть от ситуации безопасности. В случае благоприятных условий, поставка воды может быть восстановлена примерно до 14 часов", - говорится в сообщении.