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Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)
В Сети появились уникальные кадры пролета украинских вертолетов в заблокированный Мариуполь к защитникам Азовстали. Видео опубликовал сайт Днепр оперативный.
Уникальная операция проводилась специалистами ГУР МО и полка «Азов». К защитникам заблокированного Россией Мариуполя на "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8, загруженных необходимым снаряжением. В общей сложности было 7 таких миссий. Каждый раз вертолеты успешно доставляли еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы для защитников Мариуполя на глубину более чем 100 километров. В одну из миссий вертолетом туда доставили 72 бойцов полка "Азов", которые усилили уже находившееся на "Азовстали" подразделение. Каждый такой рейс сопровождался бойцами ГУР МО, имена которых по понятным причинам не могут бвть опубликованы.
О том, насколько опасными были такие полеты, говорит тот факт, что на обратном пути во время пятой и седьмой миссии два вертолета были сбиты. Также противником был уничтожен поисково-спасательный борт, который вылетел на спасение экипажа одного из сбитых вертолетов.
Каждый такой рейс, каждый такой вылет – пример уникального героизма и высокого профессионализма украинских воинов.
Теги: Мариуполь, вертолет, операция, Азовсталь
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