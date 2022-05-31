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РФ нанесла ракетный удар по Славянску
31.05.2022 11:00
Ночью 31 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Славянску. Известно о троих погибших и шести раненых, сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
"Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения", - уточнил губернатор.
Он отметил, что авиаудар - очередное преступление российских оккупационных войск, жертвами которого являются гражданские.
Кириленко подчеркнул, что безопасных мест в Донецкой области нет и снова призвал мирных жителей эвакуироваться.
Теги: Россия, Донбасс, Славянск, ракетный удар
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