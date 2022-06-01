В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время

01.06.2022 15:00

С сегодняшнего дня, 1 июня 2022 года, в Краматорске меняется схема использования электрических сирен в ночное время при ракетной (авиационной) опасности. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Фейсбук.

В это время суток, при объявлении "Воздушной тревоги" сирены будут работать 5 (пять) минут. Одновременно с запуском сирен на всех официальных новостных каналах горсовета, в том числе в соцсетях, будет передаваться сообщение "Краматорск! Все в укрытие!" или "ВНИМАНИЕ! Воздушная тревога!".

После 5-минутного звучания сирены будут выключаться, однако помните, что это ни в коем случае не означает, что опасность уже прошла!

Передача сигнала "Отбой воздушной тревоги!" будет производиться кратковременным (2-3 минуты) звучанием сирен с одновременным дублированием соответствующего сообщения всеми официальными каналами информирования городского совета в социальных сетях и мессенджерах.

Эти изменения касаются ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ КОММЕНДАНТСКОГО ЧАСА – с 21.00 до 05.00.

В течение другого периода суток сохраняется существующая схема – звучание сирен на протяжении всего времени угрозы ракетных или авиационных ударов.