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Кириленко рассказал о ситуации с водоснабжением на Донетчине
Вчера ремонтникам удалось восстановить линии электропередач 110 кВ Славянская ТЭС - Николаевка, а вместе с ними и работу насосных станций 1-го и 2-го подъемов канала «Северский Донец-Донбасс». Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Однако для восстановления водоснабжения на севере области необходимо также восстановить подачу электричества на насосные станции Второго Донецкого водопровода. Из-за постоянных обстрелов энергетики сейчас не имеют возможности начать ремонт. Мы стремимся как можно быстрее вернуть воду к жителям Донецкой области, но все зависит от ситуации безопасности. С учетом постоянных обстрелов такие перебои неизбежны. Поэтому я в очередной раз призываю всех эвакуироваться. Нормальные условия для жизни в нашей области сейчас невозможны", — подчеркнул Кириленко.
Теги: водоснабжение, Донетчина, ситуация
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