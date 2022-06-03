Кириленко рассказал о ситуации с водоснабжением на Донетчине

03.06.2022 12:00

Вчера ремонтникам удалось восстановить линии электропередач 110 кВ Славянская ТЭС - Николаевка, а вместе с ними и работу насосных станций 1-го и 2-го подъемов канала «Северский Донец-Донбасс». Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Однако для восстановления водоснабжения на севере области необходимо также восстановить подачу электричества на насосные станции Второго Донецкого водопровода. Из-за постоянных обстрелов энергетики сейчас не имеют возможности начать ремонт. Мы стремимся как можно быстрее вернуть воду к жителям Донецкой области, но все зависит от ситуации безопасности. С учетом постоянных обстрелов такие перебои неизбежны. Поэтому я в очередной раз призываю всех эвакуироваться. Нормальные условия для жизни в нашей области сейчас невозможны", — подчеркнул Кириленко.