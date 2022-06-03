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Архив - Донецкая область

В Бахмуте из-за обстрелов остановлено движение троллейбусов

03.06.2022 15:00
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В Бахмуте из-за обстрелов остановлено движение троллейбусов

Россияне обстреляли коммунальное предприятие на территории Бахмута, движение электротранспорта в городе остановлено. Об этом сообщается на странице Бахмутского горсовета в фейсбуке.
"2 июня 2022 года в результате обстрела российскими оккупантами КП «БАХМУТЭЛЕКТРОТРАНС» пострадало 7 единиц техники предприятия, в том числе техника, которая задействована для проведения ремонтных работ контактной сети. В связи с этим движение троллейбусов временно невозможно", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, троллейбус, обстрел, Бахмут
 
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