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Архив - Донецкая область

На Донбассе 3 июня отбиты 9 атак врага

04.06.2022 08:00
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На Донбассе 3 июня отбиты 9 атак врага

3 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили 9 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 1 артиллерийскую систему; 6 боевых бронированных машин; 2 специальных бронированных автомобиля; 3 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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