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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО заблокировали Viber

04.06.2022 10:00
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В ОРДЛО заблокировали Viber

Так называемые группировки "ДНР" и "ЛНР" с 3 июня временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают местные СМИ.
В группировке "ЛНР" заявили, что это "ответ на многократное участившееся использование сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".
Незаконные вооруженные формирования ОРЛО утверждают, что с помощью Viber украинские военные вычисляют объекты, по которым в последующем наносят удары. Как именно используют мессенджер в военных целях, боевики не пояснили.
Также Мессенджер Viber временно запретили на территории ОРДО – такое "постановление" подписал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 3 июня.
В "постановлении" отмечается, что решение принято якобы во избежание распространения информации противоправного характера, недостоверной информации гражданского и военного характера, прямых угроз адресатам от неустановленных отправителей, пропаганды насилия, информационного и психологического давления, распространения сайтов и программ, которые могут привести к утечке личных данных, противозаконным мошенническим действиям, раскрытию информации о геолокации пользователя через распространение вредоносного программного обеспечения или фишинговых программ, а также в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.



Теги: блокирование, Viber, ОРДЛО
 
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