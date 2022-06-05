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4 июня на Донбассе отбиты 5 атак врага
4 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 5 атак врага. На трех локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
"Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них: 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 4 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 26 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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