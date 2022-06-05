Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

4 июня на Донбассе отбиты 5 атак врага

05.06.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
4 июня на Донбассе отбиты 5 атак врага

4 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 5 атак врага. На трех локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
"Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них: 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 4 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 26 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх