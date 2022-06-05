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Зеленский осудил обстрел РФ Святогорской лавры на Донбассе (ВИДЕО)

05.06.2022 11:00
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Зеленский осудил обстрел РФ Святогорской лавры на Донбассе (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел оккупантами Святогорской лавры Московского патриархата в Донецкой области.
"В этот день, 101-й день (04.06.2022 - ред.) полномасштабной войны, на Донетчине в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российского артиллерийского обстрела. Уже далеко не первый удар по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли трое монахов. в подвале. Грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов в лавре постоянны. И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве до сих пор считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает российскую армию. Они готовы сжигать. все – православные церкви так же, как и что-нибудь другое в Украине", - сказал Зеленский.



Теги: Донбасс, обстрел, Святогорская лавра, Зеленский
 
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