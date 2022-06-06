На Донбассе в течение 5 июня отражены 7 атак врага

06.06.2022 10:00

5 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили 7 атак врага. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 3 артиллерийские системы; 8 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.