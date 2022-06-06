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Архив - Донецкая область

ВСУ ликвидировали командующего "армией ДНР"

06.06.2022 08:00
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ВСУ ликвидировали командующего "армией ДНР"

В ВСУ подтвердили, что российский генерал-майор Роман Кутузов ликвидирован. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"командующий 1 армейским корпусом (орков) дЫнЫрЫ генерал - майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.
По данным российских телеграм-каналов, генерала ликвидировали в посёлке Николаевка Попаснянского района Луганской области.



Теги: Донбасс, ликвидация, армия, генерал, ДНР
 
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