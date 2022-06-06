Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска

06.06.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины. Об этом сообщается в телеграме Зеленского.

"Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников", - сообщили в Офисе президента.