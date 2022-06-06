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Архив - Донецкая область

Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска

06.06.2022 12:00
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Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины. Об этом сообщается в телеграме Зеленского.
"Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников", - сообщили в Офисе президента.



Теги: Донбасс, Лисичанск, передовая, Бахмут, Зеленский
 
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