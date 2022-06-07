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В Славянске опубликовали адреса пунктов для пополнения запасов воды
07.06.2022 09:00
Для удобства жителей, в многоэтажном секторе мкр-на Лесной и общественных местах в центре Славянска установили емкости с водой. Об этом сообщает городской совет Славянска
Это вода от фильтровальной КП «Словгорводоканал». Но поскольку она уже несколько дней находится «без движения», ее рекомендовано кипятить. После этого можно пить и употреблять для приготовления пищи.
Емкости расположены по следующим адресам:
- площадь Соборная, админздание;
- ул. Батюка, , 6-й подъезд;
- ул. Батюка, 6, 4-й подъезд;
- вверх Батюка, 7, 3-й подъезд;
- ул. Свободная, 7, 4-й подъезд;
- ул. Маршала Василевского, 6, 4-й подъезд;
- ул. Бульварная, 9, 5-й подъезд;
- парк Шелковичный.
Теги: Донбасс, Славянск, вода, запас, адрес
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