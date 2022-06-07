В Славянске опубликовали адреса пунктов для пополнения запасов воды

07.06.2022 09:00

Для удобства жителей, в многоэтажном секторе мкр-на Лесной и общественных местах в центре Славянска установили емкости с водой. Об этом сообщает городской совет Славянска

Это вода от фильтровальной КП «Словгорводоканал». Но поскольку она уже несколько дней находится «без движения», ее рекомендовано кипятить. После этого можно пить и употреблять для приготовления пищи.

Емкости расположены по следующим адресам: