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Архив - Донецкая область

ГБР передаст ВСУ крупный арсенал оружия, обнаруженный в Донецкой области

08.06.2022 13:00
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ГБР передаст ВСУ крупный арсенал оружия, обнаруженный в Донецкой области

Сотрудники ГБР в октябре прошлого года обнаружили в одном из населенных пунктов Донецкой области скрытый крупный арсенал оружия и боеприпасов. По ходатайству следователя ГБР суд отменил арест, наложенный на эти вещественные доказательства. Они будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
В частности, были изъяты:

  • десятки гранатометных выстрелов;
  • почти 180 реактивных противотанковых гранат разной модификации;
  • сотни ручных гранат
  • более 56 тыс. патронов разного калибра и многое другое.


Теги: оружие, передача, ВСУ, схрон, арсенал
 
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