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Архив - Донецкая область

Мэр Святогорска подозревается в госизмене

08.06.2022 15:00
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Мэр Святогорска подозревается в госизмене

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту госизмены городского головы Святогорска Донецкой области Владимира Бандуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что "мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично поддерживает "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины".
На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, Бандура распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.
Как уточнили в ГБР, в отношении главы Святогорска начато досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении подозрения в государственной измене.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.



Теги: Донбасс, Святогорск, мэр, измена
 
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