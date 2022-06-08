Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО пропало местное "эфирное телевидение"

08.06.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО пропало местное "эфирное телевидение"

Оккупанты ОРДО сетуют, что эфирное теле- и радиовещание "в полной или частичной мере" отсутствует с воскресенья "практически на всей территории" их так называемой "ДНР". Об этом сообщают сепаратистские СМИ на жителей "разных городов и районов", передает ОстроВ.
Вину за то, что с 5 июня вещание нарушено "практически во всех районах Донецка и соседней Макеевки" оккупационные власти, естественно, свалили на "украинские обстрелы".  
Оккупанты признают, что "аналогичные проблемы" имеют жители Шахтерска, Чистяково (ранее - Торез), Крестовки (ранее - Кировское) и Дебальцево. В Горловке нарушено вещание  новостных каналов, но "некоторые телеканалы с развлекательным контентом работают с перебоями". Проблемы с трансляцией наблюдаются также в Новоазовском районе.



Теги: Донбасс, телевидение, проблемы, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх