РФ провела ротацию в "руководстве" ОРДО

09.06.2022 11:00

Руководство оккупированными районами Донбасса переходит от местных коллаборантов под прямой контроль россиян. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В оккупационных властях Донецкой области ротация. Назначен новый руководитель правительства оккупантов россиянин Виталий Хоценко. Первый раз прямое назначение из России в условно органы власти другого государства. Но картина не будет полной, если не добавить, что ротация правительства оккупантов состоялась одновременно с визитом первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко. Который соответственно доставил приказ и проконтролировал его исполнение", - пишет Андрющенко.