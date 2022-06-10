Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты в Мариуполе начали выдавать "российские" пенсии

10.06.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты в Мариуполе начали выдавать "российские" пенсии

В оккупированном Мариуполе начали выдавать пенсии в российских рублях. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов. Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но опять же - это не спасает от хамства и битвы за выживание", - пишет Андрющенко.
В пересчете с рублей на гривню размер пенсии составляет 2600 гривен.
Пенсию выдают наличными - оккупанты привезли деньги накануне в бронированных автомобилях. Андрющенко считает, что российские власти специально печатают деньги для выплат на захваченных территориях Украины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, оккупация, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх