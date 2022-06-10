Оккупанты в Мариуполе начали выдавать "российские" пенсии

10.06.2022 09:00

В оккупированном Мариуполе начали выдавать пенсии в российских рублях. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов. Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но опять же - это не спасает от хамства и битвы за выживание", - пишет Андрющенко.

В пересчете с рублей на гривню размер пенсии составляет 2600 гривен.

Пенсию выдают наличными - оккупанты привезли деньги накануне в бронированных автомобилях. Андрющенко считает, что российские власти специально печатают деньги для выплат на захваченных территориях Украины.