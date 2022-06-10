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Опубликованы точки доступа к Интернет в Мариуполе

10.06.2022 17:00
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Опубликованы точки доступа к Интернет в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе в некоторых местах можно подсоединиться к Интернет. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Wi-Fi ул. Гагарина, 5 (пароль 44445555)
4G от оккупантского "Феникса":
- ул. Курчатова
- ул. Пашковского возле Дома молодежи
- жилой массив "Пентагон"
- ул. Сеченова в районе бывшего тира
- в районе плав-бассейна "Нептун"
- жилые микрорайоны 20-23
- район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь)
- больница №2.
Оставайтесь на связи с близкими", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Интернет, WiFi
 
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