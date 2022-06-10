В ОРДЛО отменили все отпуска для боевиков

10.06.2022 15:00

В начале июня предводители квазиреспублик Донбасса подписали "приказы" об отмене отпусков для всех "военнослужащих" и "полицейских" на время войны. Об этом сообщают источники 24 канала в украинских спецслужбах.

С 24 февраля лишь некоторые члены бандформирований могли вернуться домой на несколько дней, хотя в начале полномасштабной войны им говорили о предоставлении регулярных возможностей увидеть семью.