Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДЛО отменили все отпуска для боевиков

10.06.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДЛО отменили все отпуска для боевиков

В начале июня предводители квазиреспублик Донбасса подписали "приказы" об отмене отпусков для всех "военнослужащих" и "полицейских" на время войны. Об этом сообщают источники 24 канала в украинских спецслужбах.
С 24 февраля лишь некоторые члены бандформирований могли вернуться домой на несколько дней, хотя в начале полномасштабной войны им говорили о предоставлении регулярных возможностей увидеть семью.



Теги: отпуск, отмена, боевики, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх