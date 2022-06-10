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Войска РФ обстреляли жилой сектор Константиновки
10.06.2022 13:00
9 июня, около 20 часов вечера, в Службу спасения поступило сообщение об обстреле частного жилого сектора города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, пожарные установили, что один дом разрушен полностью. Спасатели организовали эвакуацию пострадавших.
"При проведении разбора завалов спасателями было обнаружено тело погибшего мужчины. От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 16 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Константиновка, обстрел, жилой дом
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