В Мариуполе оккупанты запустили "зомбимобили"

11.06.2022 11:00

В оккупированном Мариуполе на экранах, закрепленных на грузовиках, начали показывать псевдоисторические программы о "собирании земель русских". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Маразм совсем закрепился. Вы не поверите, но сегодня целый день на зомбимобилях крутили псевдоисторические программы о… Петре Первом и собирании земель русских. Все как вчера Путин рассказывал молодежи", - говорится в сообщении.

9 июня президент РФ Владимир Путин после посещения выставки "Петр I. Рождение империи" заявил, что на его долю тоже выпало "возвращать и укреплять территории".