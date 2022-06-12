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Архив - Донецкая область

В Киеве началась идентификация тел защитников Мариуполя

12.06.2022 17:00
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В Киеве началась идентификация тел защитников Мариуполя

Во время двух обменов телами погибших Украина получила тела 220 защитников Мариуполя, которые находились на заводе Азовсталь, – в Киеве начались мероприятия по идентификации погибших, заявил бывший командир полка Азов (2016-2017) Максим Жорин.
"Многие детали говорить не могу, но могу поделиться некоторой информацией. Уже произошло два обмена телами погибших: первый – 160:160… Во время второго обмена недавно мы смогли поменять и забрать почти 60 тел... Еще почти столько же тел нужно вернуть. Еще почти столько же тел находится в Мариуполе. Сейчас идут процессы, переговоры по дальнейшему обмену и возвращению домой", - сообщил Жорин.
Среди тех погибших, кого уже поменяли, примерно треть – это "азовцы", сказал экс-командир.
Есть погибшие бойцы всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно понять по одежде и шевронам, но чтобы идентифицировать персонально каждого защитника, понадобится много времени.



Теги: Мариуполь, защитники, погибшие, идентификация
 
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