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Авдеевка получила три терминала Starlink
14.06.2022 15:00
Для обеспечения связи на объектах критической инфраструктуры Авдеевка получила три терминала Starlink. Об этом сообщает Авдеевская городская военно-гражданская администрация.
«Ежедневными, почти непрерывными обстрелами путинская армия оставила Авдеевку без воды, газа, электроснабжения, интернета, мобильной связи и других элементарных благ. Благодаря усилиям неравнодушных людей, волонтеров и украинских чиновников высшего звена, частично удалось решить проблему с интернет-связью в Авдеевке», - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Авдеевка, Интернет, StarLink
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