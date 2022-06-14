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Архив - Донецкая область

На Донетчине энергетики восстановили электроснабжение 22 населенных пунктов

14.06.2022 17:00
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На Донетчине энергетики восстановили электроснабжение 22 населенных пунктов

Специалисты ДТЭК за минувшие сутки смогли отремонтировать поарежденные оккупантами электросети в зоне боевых действий и вернуть свет в 22 населенных пункта Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В целом снова со светом 22 117 домохозяйств в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В частности, восстановлено электроснабжение более 17 тысяч клиентов на Торецком и Бахмутском направлениях, обесточенных из-за активных боевых действий накануне", - говорится в сообщении.
В настоящее время без электроснабжения остаются жители 341 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.



Теги: Донбасс, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
 
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