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Архив - Донецкая область

Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ

14.06.2022 09:00
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Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ

Жители прифронтовых сел Донбасса получили помощь от 103 отдельной бригады Сил ТрО ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.
«Долг военных – обеспечить гражданское население всем необходимым. Население постоянно должно ощущать нашу поддержку, нашу заботу и присутствие Украинской армии», - отметил полковник Валерий Курко, командир 103-й отдельной бригады сил ТРО ВСУ.
Более 20 семей уже получили такую помощь. В планах военнослужащих - и дальше помогать населению Донбасса.



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, ВСУ, Донетчина
 
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