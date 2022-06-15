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Архив - Донецкая область

В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи

15.06.2022 12:00
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В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи

В Славянске люди пенсионного возраста сегодня могут получить гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава Славянска Вадим Лях.
"Сегодня с 10:00 начали раздачу гуманитарной помощи жителям общины 60-80 лет. Получить пакет можно на пунктах выдачи, предъявив паспорт. Выдача пособия будет производиться согласно прописке", - говорится в сообщении.
Список пунктов выдачи гуманитарной помощи:
- мкр-н Восточный
ЗОШ-7, ул. Энергетиков, 24, тел 0661652614;
- мкр-н Славкурорт
ул. Сергиевская, 35, тел. 0509924367;
- мкр-н Кирпичный
ул. Демократическая, 29, тел. 0990126748;
- мкр-н Северный
ул. Новоселовская, 27, тел. 0509359471;
- мкр-н Целинный
ул. Рязанская, 3, тел. 0501550704;
- мкр-н Лесной
терцентр, Свободная, 7а, тел. 0508179649;
детская библиотека, ул. Олимпийская, 7, тел. 0502886181;
Оставь поселок Былбасовка, Торецкое
ул. Центральная, 218, тел. 0665441471;
- поселок Мирное
пер. Юбилейный, 7А, тел. 0952229617;
- мкр-н Залізничний-1
железнодорожный техникум, ул. Гагарина, 7, тел. 0663288041;
спорткомплекс, ул. Вокзальная, 59, тел. 0668602650;
- мкр-н Залізничний-2
СОШ № 18, ул. Подгорная, 242, тел.0955242842;
- мкр-н Лиманы
ул. Подгорная, 56, тел. 0508041732;
- мкр-н Словважмаш
ул. Полтавская, 10, тел. 0502059103;
- мкр-н Центр-1
опорный пункт полиции ул. Шевченко, 4, тел. 0954004133;
- мкр-н Центр-2
ул. Свободы, 16, тел. 0663517464;
- мкр-н Черевковка
библиотека № 5, ул. Престижная, 2, тел. 0954442403;
- мкр-н Химик
библиотека № 8, пер. Донской, 7, тел. 0993609102;
- поселок Андреевка
магазин, ул. Заречная, 1, тел. 0501067432;
- мкр-н Молочар
ул. Горловская, 47А, тел. 0958002524.



Теги: Донбасс, пенсионер, Славянск, гуманитарная помощь
 
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