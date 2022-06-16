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Покровск попал под ракетный удар
16.06.2022 11:00
Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Русские ракеты снова поразили населенные пункты Донецкой области. На этот раз - Покровск и поселок Гришин.
Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма – там погибло около трех десятков животных", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Покровск, ракетный удар
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