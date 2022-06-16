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В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир
16.06.2022 15:00
Закрытые квартиры в частично уцелевших домах Мариуполя будут взламывать для "обследования", а после этого сносить сооружения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты активизируют снос домов и уничтожение доказательств. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли с поквартирным обходом. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут взламывать для "обследования". Новая волна мародерства под официальной протекцией на старте. Людей предупреждают о выселении, но мариупольцы продолжают жить даже в подъездах со страшными последствиями войны, как на Евпаторийской, 45", - написал Андрющенко в Telegram.
Теги: Донбасс, Мариуполь, квартира, мародеры, оккупанты
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