В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир

16.06.2022 15:00

Закрытые квартиры в частично уцелевших домах Мариуполя будут взламывать для "обследования", а после этого сносить сооружения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты активизируют снос домов и уничтожение доказательств. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли с поквартирным обходом. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут взламывать для "обследования". Новая волна мародерства под официальной протекцией на старте. Людей предупреждают о выселении, но мариупольцы продолжают жить даже в подъездах со страшными последствиями войны, как на Евпаторийской, 45", - написал Андрющенко в Telegram.