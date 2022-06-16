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В Славянске водоснабжение будет осуществляться по графику
16.06.2022 13:00
В связи с недостаточным количеством воды, необходимой для нормального жизнеобеспечения города, подкачивающие насосные станции в многоэтажных домах центральной части города будут работать по графику: с 5:00 до 9:00 и из 17:00 до 22:00.
Об этом сообщили в городской военной администрации по информации "Славгорводоканала".
Теги: Донбасс, Славянск, вода, график
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