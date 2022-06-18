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Архив - Донецкая область

Покровск остался без водоснабжения из-за боевых действий

18.06.2022 11:00
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Покровск остался без водоснабжения из-за боевых действий

В Донецкой области в ночь на 18 июня из-за боевых действий была обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались жители города Покровск. Об этом сообщает Покровский горсовет.
"Сегодня в связи с боевыми действиями с 3:00 была обесточена Карловская фильтровальная станция и прекращено водоснабжение потребителей.
Подача воды в полном объеме будет производиться после возобновления электроснабжения и ликвидации аварийной ситцации", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, остановка, водоснабжение, Покровск
 
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